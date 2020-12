Evakueret efter kælderbrand

Beboerne i en ejendom i Reberbansgade i det centrale Aalborg samt beboerne i naboejendommen blev natten til lørdag evakueret som følge af en brand i en kælderlejlighed.

Det skriver Nordjyske.

Beboerne i de to ejendomme blev bedt om at forlade deres hjem og evakuere ned på gaden, indtil beredskab og politi kunne sige, om branden var til fare for beboerne.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen til mediet.

- Der var ild i lejligheden og en del røg, men ingen beboere er kommet alvorligt til skade, siger vagtchefen.

Beboeren i lejligheden - en 35-årig mand - måtte på hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning.

Branden tog ifølge Nordjyllands Beredskab cirka halvanden time at slukke. Den blev anmeldt klokken 02.21.