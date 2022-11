Evakueret mand brød indrejseforbud men slipper for straf

Selv om en udvist afghansk mand brød sit indrejseforbud, da han lod sig evakuere fra Afghanistan i august 2021, slipper han for straf.

Det har Østre Landsret mandag afgjort og stadfæster dermed den afgørelse, som Københavns Byret nåede frem til i februar.

I november 2016 blev manden ved Retten i Roskilde kendt skyldig i brandstiftelse. Dommen fik han for at sætte ild til en madras på sit daværende værelse på et asylcenter.

Det kostede ham seks måneders fængsel og udvisning af Danmark med et forbud mod at rejse ind i landet frem til 1. februar 2023.

I begyndelsen af 2017 rejste manden fra Danmark til Afghanistan. Men i takt med Talibans fremtog i landet begyndte han at frygte for sit og sin families liv, har han tidligere forklaret.

Selv om han havde indrejseforbud, kom den 31-årige mand med sin kone og deres to små børn sidste år på den danske kriseliste og blev evakueret fra Afghanistan til Danmark.

Det blev de, fordi han i 2014 blev ansat på den danske ambassade i Kabul som sikkerhedsvagt. Her arbejdede han i knap et år.

Efter at han havde haft kontakt til både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i sensommeren 2021, kom han på de danske myndigheders kriseliste.

Manden landede med sin familie i Københavns Lufthavn i Kastrup natten til 24. august 2021, hvor han blev anholdt.

7. februar i år blev han i Københavns Byret dømt for at overtræde indrejseforbuddet, men retten bestemte, at straffen skulle bortfalde.

- Det kan ikke udelukkes, at han aktuelt var truet af Taliban på evakueringstidspunktet, lød det fra dommer Lone Bach Nielsen.

Den afgørelse var anklagemyndigheden ikke tilfreds med og ankede sagen til Østre Landsret, som altså nu er kommet til samme resultat som byretten.