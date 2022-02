Evakueret mand brød indrejseforbud: Straf bortfalder

En udvist afghansk mand, der blev evakueret til Danmark fra Afghanistan i august 2021, brød sit indrejseforbud. Men straffen bortfalder. Det har en dommer i Københavns Byret mandag afgjort.

- Det kan ikke udelukkes, at han aktuelt var truet af Taliban på evakueringstidspunktet, siger dommer Lone Bach Nielsen.

Manden var udvist af Danmark. I november 2016 blev han ved Retten i Roskilde kendt skyldig i brandstiftelse. Det kostede ham seks måneders fængsel og udvisning af Danmark med et forbud mod at rejse ind i landet frem til 1. februar 2023.

Dommen fik han for at sætte ild til en madras og andre ting på sit daværende værelse på et asylcenter.

I begyndelsen af 2017 rejste manden fra Danmark til Afghanistan. Men i takt med Talibans fremtog i landet, begyndte han at frygte for sit og sin families liv, har han forklaret.

Selv om han var udvist af Danmark, kom den 30-årige med sin kone og deres to små børn sidste år på den danske kriseliste og blev evakueret fra Afghanistan til Danmark.

Det skete, efter at den militante bevægelse Taliban i midten af august sidste år indtog hovedstaden Kabul og overtog magten i Afghanistan.

Manden landede i Københavns Lufthavn i Kastrup natten til den 24. august 2021.

Dommeren har i forbindelse med domsafsigelsen blandt andet lagt vægt på, at den 30-årige afghaner ikke har lagt skjul på sin identitet over for de danske myndigheder i den kontakt, han havde op til evakueringen.