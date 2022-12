Får livstid: Spiste sin Grindr-date

En 53-årig kannibal i den amerikanske delstat Michigan har netop fået en dom på livstid efter at have anerkendt, at han havde dræbt, parteret og derefter spist en 25-årig mand

En vaskeægte Hannibal Lecter-lignende sag har endelig nået til vejs ende i USA.

I delstaten Michigan er den 53-årige Mark Latunski netop blevet idømt en dom på livstid uden mulighed for prøveløsladelse for at have dræbt, parteret og spist sit 25-årige offer, frisøren Kevin Bacon.

Latunski havde lokket Bacon til sit private hjem gennem LGBTQ-datingappen Grindr, hvorefter han dræbte Bacon.

Den 53-årige kannibal erkendte overfor politiet at have stukket Kevin Bacon i ryggen og efterfølgende skåret dele af hans krop af heriblandt offerets testikler, som han havde spist. Derfor fik han yderligere 11-måneders fængsel oven i for usømmelig omgang med lig.

I kælderen af dette hus fandt umennesklighederne sted, da Mark D. Latunski dræbte og parterede en 25-årig frisør. Foto: Sarahbeth Maney/Ritzau Scanpix

Latunski havde også intentioner om at købe en dehydrator, hvori han ville omdanne Bacons muskler til jerky, som han ville spise som snack.

Hermed slutter en treårig lang sag, der startede med, at Bacons familiemedlemmer meldte ham savnet første juledag i 2019.

Efterforskere havde opdaget Bacons bil på en parkeringsplads i nærheden af Latunskis hjemmeadresse, og tre dage senere fandt politiet frem til Bacons parterede lig i Latunskis kælder. Liget hang fra kælderens loft som et slagtet kvæg, med anklerne bundet fast og hovedet hængende nedad.