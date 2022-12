Får markant straf: Kørte spritstiv og skadede tre alvorligt

En 23-årig mand skal i fængsel i to år og tre måneder.

Det sker, da han kørte vanvids- og spirituskørsel i Albertslund, hvor han endte med at køre frontalt ind i et træ, som alvorligt skadede de tre passagerer, manden havde med i sin bil.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand havde en promille på mindst 2,19, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Derudover kørte han 119 km/t på en strækning, hvor han maks måtte køre 50 km/t, og den anbefalede hastighed lå på 30 km/t.

Politiet oplyser desuden, at manden slingrede med vilje under vanvidskøreturen, og senere mistede herredømmet over bilen, hvorefter de forulykkede.

Alvorlige skader

Den 23-årige var foruden vanvids- og spirituskørsel også tiltalt for 'særligt skærpede omstændigheder', på grund af de voldsomme skader som passagererne pådrog sig.

De havde blandt andet skader på lunger, milt og en lang række knoglebrud.

Anklager Robert Rafn kalder dommen for 'en markant straf' i pressemeddelelsen.

- Den her sag er indbegrebet af vanvidskørsel og har haft enorme konsekvenser for de involverede. Retten har idømt føreren en markant fængselsstraf, som understreger sagens alvor og meningsløshed. Straffen er i tråd med de strafskærpelser, der har været inden for vanvidsbilisme i de senere år. At ingen omkommer, er et mirakel, som alene kan tilskrives politi og redningspersonale, der var hurtigt fremme ved ulykkesstedet.

Bilen, som var ejet af den 23-åriges familiemedlem, er blevet konfiskeret i sagen.

Den 23-årige har bedt om betænkningstid, før han beslutter sig for, om han vil anke.