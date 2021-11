Fældet af Encrochat: NNV'er idømt syv års fængsel

Et medlem af gadebanden NNV har tirsdag fået en dom på syv års fængsel for at have medvirket til opbevaring af 10 kilo kokain

Den 35-årige Allan Taha Abdel Allah Mohammad er tirsdag idømt syv års fængsel ved Københavns Byret.

Dommen blev afsagt ved et retsmøde, hvor han tilstod at have medvirket til opbevaring af 10 kilo kokain i april sidste år.

Det oplyser Senioranklager Rasmus von Stamm til Ekstra Bladet.

'The Great Barber'

Det var under efterforskningen af den store narkosag, som politiet kalder Operation Hugin, at efterforskerne opdagede en korrespondance på den krypterede beskedtjeneste EncroChat, hvor en profil med navnet 'The Great Barber' agerede mellemmand mellem en bruger, der manglede et sted at opbevare 10 kilo kokain og en anden, der indvilligede i at gøre det.



Den 35-årige Allan Mohammad, der er en del af gadebanden NNV, er kendt under navnet 'Frisør-Allan' i det kriminelle miljø, og efter en længere efterforskning kunne politiet identificere Allan Mohammad som manden bag brugerprofilen 'The Great Barber'.

Han blev anholdt i midten af september, og valgte kort tid efter at lægge kortene på bordet, fortæller Rasmus von Stamm.

Sagen er en afstikker af Operation Hugin, hvor politiet har optrevlet et stort narko-netværk efter at have knækket den krypterede beskedtjeneste EncroChat. Foto: Europol

Fik intet ud af det

Over EncroChat blev det blandt andet diskuteret, hvad det skulle koste at agere lager for den store mængde narkotika, men ifølge Allan Mohammad fik han ikke selv nogen penge for at formidle kontakten mellem de to parter. Det forklarede han tirsdag retten.

Efterforskningen har ifølge Rasmus von Stamm vist, at overdragelsen skete 7. april 2020, hvor videoovervågning har afsløret, at den store mængde kokain blev transporteret og overdraget i IKEA's karakteristiske blå poser.

Retten lagde i afgørelsen vægt på, at Allan Mohammad ikke havde haft en ubetydelig rolle, men trods alt ikke selv havde været i besiddelse af eller opbevaret narkoen, og at den 35-årige selv havde valgt at tilstå.

Modtog dommen

Rasmus von Stamm havde procederet for en straf på otte års fængsel, men fortæller, at han er tilfreds med udfaldet af dommen.

- Jeg synes, at straffen afspejler kriminalitetens alvor, men tager højde for, at han har spillet en mere begrænset rolle. Jeg synes, den er af afbalanceret.

Allan Mohammad modtog dommen, der dermed er sidste punktum i sagen. Hans forsvarsadvokat Louise Bott Traberg Smidt, der havde talt for en straf i omegnen af de fem års fængsel, erklærer sig ligeledes tilfreds, oplyser hun Ekstra Bladet.

- Det er en dom, vi er tilfredse med, og dommen blev jo accepteret, så det er det jo også et udtryk for. Min strafpåstand lå måske lidt i den lave ende, men det skulle jo afprøves, forklarer hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om 'Operation Hugin' i det seneste afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' herunder eller i din podcastapp.