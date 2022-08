Fældet af video-overvågning

Han udgav sig for at være bankmand og bildte ældre kvinder ind, at deres bankkort var blevet hacket. Men det endte med, at svindleren selv gik i fælden.

Politiet advarer: Atter falsk bankmand på spil

I aftes kunne politiet anholde en 26-årig mand og sigte ham for fire tilfælde, hvor han forsøgte at snyde eller fik snydt ældre kvinder i Aabenraa-området tidligere på ugen.

Manden ringede kvinderne op, og udgav sig for at være bankmand og fortalte, at deres kort var blevet hacket, og at det ville blive afhentet på deres bopæl. En af kvinderne fattede mistanke, da den falske bankmand dukkede op, mens to andre gav deres kreditkort til svindleren. På den ene kvindes kort blev der hævet penge flere steder i Aabenraa, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Under efterforskningen skaffede politiet videoovervågning fra de steder, hvor kortet var blevet brugt. Politipatruljer blev bedt om at kigge efter manden, og onsdag klokken 20.25 blev han genkendt af betjente i Haderslev.

Den 26-årige, som kommer fra Faxe, erkender de fire tilfælde og blev løsladt efter afhøring. Der venter ham nu et retsligt efterspil.