Fængsel og udvisning: Tyverier for over 700.000 kroner

Fra midten af januar til midten af februar har fire litauiske mænd haft travlt.

I løbet af den måned begik de fire mænd nemlig over 20 tyverier af primært værktøj i kommunerne Thisted, Morsø, Lemvig og Skive.

Det skete gennem indbrud i varebiler, garager, staldbygninger og en materielcontainer på en byggeplads, hvor det lykkedes dem at stjæle værktøj og andre genstande til en samlet værdi af over 700.000 kroner.

Det blev onsdag slået fast ved Retten i Holstebro, hvor mændene sad tiltalt for i alt 23 forhold om tyveri af særlig grov beskaffenhed, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tip fra borger

Tre af de dømte - en 42-årig, en 43-årig og en 44-årig mand - blev hver især idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig.

Den fjerde, en 36-årig mand, blev idømt halvandet års fængsel samt udvisning med indrejseforbud i 12 år.

- Jeg er tilfreds med dommen. Når der er tale om organiseret berigelseskriminalitet, så skal det også straffes hårdt, lyder det fra anklager Christian Skov Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politis anklagemyndighed.

Politiet fandt frem til og anholdt mændene i februar efter en intensiv efterforskning.

Politikredsen kom på sporet af mændene ved hjælp af et tip fra en borger, som havde observeret 'mistænkeligt udseende, udenlandsk registrerede biler' ved et sommerhus.

- Sagen viser, hvor afgørende betydning et tip fra en borger kan have i opklaringen af den her type organiseret berigelseskriminalitet, udtaler Hans Roost, der er leder af Central Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.