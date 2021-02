Fængsel til 73-årig: Dømt for drabsforsøg på hustru

Pensionist fundet skyldig i at have angrebet sin ti år yngre ægtefælle med knyttede næver og hammerslag i parrets sommerhus på Fanø

En 73-årig københavner er ved et nævningeting i Retten i Esbjerg idømt seks års fængsel for forsøg på manddrab med hammerslag og knyttede næver på sin ti år yngre hustru.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Det dramatiske overfald udspillede sig 19. februar 2020 ud på natten i parrets sommerhus på Fanø.

Den ældre mand angreb her sin ægtefælle med kraftige slag. Som slagvåben benyttede han en hammer, og han overdængede hende også med knytnæveslag.

Kvinden pådrog sig blandt andet sår i hovedet og flere ribbensbrud.

Gik lang vej til fods

Den 73-årige mand skal udover fængselsstraffen betale 20.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden. Han har nægtet, at han havde til hensigt at slå sin kone ihjel under hele retsprocessen og ankede på stedet dommen til landsretten.

Manden har været varetægtsfængslet siden sin anholdelse.



Den nu dømte mand var ifølge Ritzau taget fra parrets bolig på Frederiksberg til sommerhuset på Fanø. Det sidste stykke vej på op til 13 kilometer tilbagelagde han til fods.

Efter ankomsten til sommerhuset satte han angiveligt straks kursen mod soveværelset, hvor han fandt sin kone og med det samme begyndte at slå hende.

Senioranklager Anemarie Haahr fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at hun er tilfreds med dommen.

Hun hæfter sig ved, at straffen på seks års fængsel er i overensstemmelse med udgangspunktet i retssager om drabsforsøg.