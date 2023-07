Fængselsbetjent dømt: Havde sex med indsat

En nu tidligere fængselsbetjent er blevet idømt 60 dages betinget fængsel for embedsmisbrug, efter at han har haft sex med en kvindelig indsat.

Det bekræfter anklagerfuldmægtig Christian Otken, Midt- og Vestsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

Han har ført sagen ved retten i Roskilde, som blev afsluttet i dag som en tilståelsessag.

Den mandlige fængselsbetjent var ansat i Jyderup Statsfængsel, hvor kvinden var indsat. I løbet af hendes afsoning var der ifølge anklageskriftet to episoder i 2022, hvor fængselsbetjenten mødtes med kvinden under hendes udgang fra fængslet, og de to havde sex.

Den ene episode fandt sted i en bil, og ved en anden lejlighed foregik det på et hotel.

Annonce:

Fængselsbetjenten var tiltalt efter Straffelovens paragraf om embedsmisbrug, der siger, at det er forbudt for ansatte i kriminalforsorgens institutioner at have samleje med indsatte. Strafferammen i de mest alvorlige sager om embedsmisbrug går helt op til fire års fængsel.

Anklagerfuldmægtig Christian Otken havde procederet for en højere straf på otte måneders fængsel, oplyser han, blandt andet med henvisning til, at der var en skærpende omstændighed i det planlagte, at man havde booket sig ind på et hotel.

Anklagemyndigheden skal vurdere, om sagen skal ankes.

Forsvarsadvokat Stine Gry Johannessen siger til Ekstra Bladet, at den straf, retten idømte hendes klient, har fulgt retspraksis på området.

- Det dyre i sagen for ham er, at han mister sit job, siger hun.

Annonce:

Korrekt og uafhængigt

I en kommentar fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til Ekstra Bladet i dag efter dommen lyder det, at Kriminalforsorgen ikke udtaler sig ikke om konkrete personsager. Generelt kan Kriminalforsorgen dog oplyse, at det ikke er tilladt for ansatte i kriminalforsorgen at have personlige eller økonomiske forbindelser med aktuelle eller tidligere indsatte eller klienter, hvis der derved opstår risiko for, at tjenesten ikke vil kunne udføres korrekt og uafhængigt.

- Eventuelle sager tages meget alvorligt og undersøges grundigt, inden der tages eventuelle beslutninger og/eller det vurderes, om sagen skal have et retsligt eller disciplinært efterspil, skriver Kriminalforsorgen i deres kommentar.