Fængselsbetjente får bonus for at blive resten af året

Der er så stor mangel på fængselsbetjente i Danmark, at Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen fredag afsatte 35 millioner kroner i en pulje til fastholdelse.

Puljen skal blandt andet gå til en bonus til at sikre, at fængselsbetjente bliver i jobbet resten af 2022, fremgår det af en pressemeddelelse fra Fængselsforbundet.

Samtidig er kun 17 ud af de 97, som søgte uddannelsen som fængselsbetjent i vinter, fundet egnet. Det skriver Berlingske.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, siger til Berlingske, at fængslerne styrtbløder personale.

- Vi kan ikke fastholde medarbejderne, og vi kan ikke rekruttere os ud af problemet, siger han til avisen.

Kriminalforsorgens direktør, Ina Eliasen, er enig i, at situationen er alvorlig. Det siger hun til Berlingske.

Kriminalforsorgen har fra januar til maj i 2022 mistet 71 betjente.

Der er også optaget færre elever end sidste år på alle fire skoler, hvor man kan uddanne sig som fængselsbetjent.

Ina Eliasen siger til Berlingske, at det lave antal optagne betyder, at Kriminalforsorgen bliver nødt til at tage nogle nye, nødvendige tiltag i brug.

Men hun ønsker ikke at uddybe over for avisen, hvad Kriminalforsorgens ledelse overvejer at gøre.

Ud over bonussen til de betjente, som bliver i jobbet resten af året, skal de 35 millioner kroner ifølge pressemeddelelsen også gå til de betjente, som byder ind med overarbejde.