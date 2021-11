Fængselsbetjente i opråb: Frygter corona bag murene

Storstrøm Fængsel, der er et af landets mest sikre fængsler, er ramt af coronasmitte blandt de indsatte. Mandag kunne TV2 ØST fortælle, at 13 indsatte var konstateret smittet med corona.

De ansatte ved Storstrøm Fængsel har ingen mulighed for at pålægge indsatte at bære mundbind eller gå i isolation i tilfælde af smitte, og det bekymrer personalet.

- Vi kan ikke pålægge dem at gå med mundbind. Det er vi som ansatte pålagt, men selvom de indsatte er testet positive, kan vi ikke pålægge dem at bære mundbind, siger Jesper Dalbye, tillidsrepræsentant i Storstrøm Fængsel til TV2 ØST.

En kilde, der af hensyn til sit ansættelsesforhold ønsker at være anonym, fortæller til Ekstra Bladet, at fængselsbetjente på Storstrøm Fængsel trækker i hvide malerdragter, egenproducerede visirer for at følge coronapositive fanger til pårørendebesøg.

Det billede bekræfter en fængselsbetjent i et læserbrev til folketidende.dk.

'Vi skal som fængselsbetjente på Storstrøm fængsel, følge positive Corona indsatte fra deres celler, over terrænget til besøgslokalerne, hvor de så kan være sammen med deres besøgende i halvanden time, og så skal de følges tilbage igen.. Det foregår i en heldragt, maske og handsker, på både indsatte og ansatte.. Og vi har jo tavshedspligt, så vi kan intet sige til deres pårørende, kun håbe på at de indsatte selv har sagt det', skriver han.

Ifølge Jesper Dalbye har smitten allerede har spredt sig til to af fem afdelinger i Storstrøm Fængsel.

- Vi frygter en masse smittet personale, fordi vi er så udsatte, som vi er. Vi er i forvejen meget skidt besat personalemæssigt, siger han til TV2 ØST.

I et svar til TV2 ØST skriver Kriminalforsorgen blandt andet:

'Kriminalforsorgen gør alt, hvad vi kan for at forhindre smitteudbrud med covid-19 i danske fængsler og arrester. For eksempel bliver der som følge af de nye restriktioner kontrolleret coronapas for besøgende ( ... ) Kriminalforsorgen stiller desuden værnemidler til rådighed og opfordrer til brug hos både ansatte og indsatte'.

