Fængselsdom til advokat: Hjalp voldsdømt klient

En midtjysk advokat har fået en betinget fængselsdom, efter at have videregivet fortrolige oplysninger og medvirket til at bortskaffe genstande i en straffesag

Tre måneders betinget fængsel med ét års prøvetid.

Sådan lød dommen i dag ved retten i Viborg, da en 43-årig advokat blev dømt skyldig i at have misbrugt sit advokathverv.

Samtidig blev han frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager i et år.

Advokaten havde i 2020 været forsvarer for en mand, der sad varetægtsfængslet sigtet for vold med døden til følge.

Den 43-årige advokat hjalp i den forbindelse sin klient med at fragte breve fra arresten til en modtager udenfor fængslet.

Det skete på trods af, at den fængslede var underlagt brev- og besøgskontrol, og brevene skulle derfor have været læst igennem af politiet.

Videregav fortrolige oplysninger

Udover at fragte breve for sin klient blev advokaten også dømt for at videregive fortrolige oplysninger, da han fortalte den varetægtsfængslede, at politiet havde til hensigt at ransage en adresse for at sikre beviser i den straffesag, som klienten var sigtet i.

Denne oplysning førte efterfølgende til, at den varetægtsfængslede skrev et brev med instruks til en pårørende om at finde det omtalte bevis og rengøre det.

Dette brev blev også fragtet ud af arresten af advokaten.

Advokaten har udbudt sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke af sin egen dom.

Specialanklager i sagen, Pia Koudahl, er tilfreds med dommen.

- Vi har ikke så mange lignende sager, og den er derfor en smule usædvanlig, men jeg er tilfreds med dommen, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Advokatens klient endte i øvrigt med at blive idømt seks års fængsel for vold med døden til følge.