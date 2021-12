Fængselsliv i Kosovo: Knytnæveslag, knuste ruder og korruption

- Det bliver meget svært for en dansk fængselsinspektør at ændre kulturen med vold og korruption flere steder i fængslerne i Kosovo.

Det er et par af de ord, som indrammer Therese Rytters dybe skepsis over for S-justitsminister Nick Hækkerups og flere forligspartiers plan om at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte kriminelle fra Danmark.

Therese Rytter er juridisk chef i Dignity (Dansk Institut mod Tortur) og næstformand i Europarådets torturkomité (CPT), som er en uafhængig ekspertkomité, som har til formål at inspicere fængsler med henblik på at forebygge tortur og anden umenneskelig behandling.

Therese Rytter har derfor gransket den CPT-rapport om fire af Kosovos fængsler fra 2020, som skarpt kritiserer vold med knytnæveslag og spark mod indsatte, korruption i forhold til vagter og dårlige fysiske rammer med knuste ruder og overfyldte celler i flere af fængslerne.

- Fængselsbetjentene kender ikke reglerne eller systemet i Danmark, som de i givet fald ville skulle håndhæve, og spørgsmålet er om de ville kunne leve op til de danske standarder. Rapporten viser jo, at der er flere områder, hvor de ikke lever op til de danske standarder, og det tager lang tid at gøre op med en kultur med vold og dårlige afsoningsvilkår, siger hun.

Bekymret for volden

- Volden er absolut en bekymring. I flere fængsler modtog CPT adskillige troværdige anklager om fængselsbetjentes knytnæveslag og spark. Der vil selvfølgelig med samme personale være risiko for, at det gentager sig, siger den juridiske chef i Dignity.

Therese Rytter, juridisk chef i Dignity (Dansk Institut mod Tortur) og næstformand i CPT, som er Det Europæiske Råds komité for bekæmpelse af tortur. Hun er kritisk overfor Danmarks planer om at leje fængselsplads i Kosovo til udvisningsdømte kriminelle. Foto: Dignity

Therese Rytter fremhæver eksempler på, at afsonere i Kosovos fængsler i samklang med deres nationale lovgivning kan isoleres i strafceller i op til 30 dage og for almindelige strafafsonere gælder det, at de i nogle fængsler er låst inde på cellen i op til 21 timer i døgnet uden meningsfuld beskæftigelse.

CPT-næstformanden bider også mærke i, at der er fængsler med meget ringe fysiske forhold, såsom knuste ruder, begrænset lys og el-installationer, der er farlige.

Therese Rytter fremhæver desuden, at der ikke er fortilfælde for, at et land er kommet igennem med at leje fængselspladser til udvisningsdømte og samtidig har overtaget ledelsen af det i et andet europæisk land. Det var hverken tilfældet, da Norge eller Belgien lejede fængselspladser i Holland.

Familier vil være langt væk

- Det kan blive vanskeligt og en stor udfordring overhovedet af få en aftale med Kosovo om dansk ledelse og danske regler. Det vil være et nybrud i Europa. Norge har haft et samarbejde med fængselspladser i Holland. Det skabte store problemer og er stoppet nu, og det var ikke under norsk fængselsledelse og kun delvist efter norsk lovgivning, siger Therese Rytter.

- Kan man tænke sig, at standarden i et ombygget fængsel kan komme op på dansk niveau?

- Det er svært at forestille sig. Som forholdene i Kosovo er nu, lever de ikke op til danske standarder. Der ville skulle stilles og opfyldes en række betingelser om uddannelse af de ansatte, en meningsfuld afsoningshverdag for indsatte og ordentlige fysiske forhold, siger Therese Rytter, som også er bekymret for, at udvisningsdømte vil blive anbragt langt fra deres pårørende i for eksempel Danmark.

Hun påpeger, at de har ret til at se deres nærmeste familie, og forudser, at det i praksis vil være meget svært at gennemføre, hviket vil kunne være i strid med retten til familieliv i den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nick Hækkerup: - Vi valgte Kosovo, fordi der er plads

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er opmærksom på kritikken af de generelle fængselsforhold i Kosovo. Men han er 'meget fortrøstningsfuld' i forhold til at opbygge et dansk fængsel i det lille land. Foto: Jeppe Houborg/Ritzau Scanpix

Kosovo var et af de europæiske lande, der var i spil til et dansk ledet fængsel for udvisningsdømte kriminelle. Overfor Ekstra Bladet forklarer justitsminister Nick Hækkerup, at Balkan-landet især blev valgt af én praktisk årsag.

- Vi valgte Kosovo, fordi der var et overskud af fængsels-kapacitet og én fascilitet, vi kan leje, så vi får et dansk fængsel i landet. Der er også det, at kosovarerne var interesserede i at bevæge sig ind i en aftale med os. Der var med det samme en positiv dialog, siger justitsministeren.

- Europarådets særlige anti-tortur-komité CTP har udgivet en kritisk rapport om fængsels-forholdene. Gør den indtryk på dig?

- Ja, men jeg tror, ikke det bliver så svært. Selvfølgelig vil der opstå uforudsete udfordringer, men vi er allerede kommet overens med kosovarerne om, at fængslet skal have en dansk ledelse, og der skal ikke bare være tale om én kransekagefigur, som mangler indsigt i forholdene i Kosovo.

Det er uklart, hvilket fængsel, de danske myndigheder har udset sig som det fremtidige danske fængsel i Kosovo. Her er det ydermuren omkring højsikkerhedsfængslet i Podujevo . Foto: Kosovo Correctional Services

- Men CTP's næstformand mener, det vil være meget svært vende personalets kultur, så den lever op til danske krav. Er du enig?

- Nej, jeg er meget fortrøstningsfuld. De ansatte vil blive underlagt danske regler for afsoning af straffe, og de lokalt ansatte vil blive undervist efter danske standarder og regler. Det er vigtige værktøjer, så vi får hånd i hanke med fængslet i Kosovo.

En dansk delegation har flere gange besøgt det udvalgte fængsel. Dog ikke med ministerens deltagelse.

Nick Hækkerup vil af hensyn til de videre forhandlinger endnu ikke røbe, hvilket fængsel der er tale om. Han forestiller sig, at Danmark kan overføre de første fanger til Kosovo i begyndelsen af 2023.