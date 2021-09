Fængselsstraf for at true Mette Frederiksen

En 52-årig mand er idømt 50 dages fængsel for at true statsministeren

En 52-årig mand fra Brøndby er blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel for at true statsminister Mette Frederiksen (S).

Sagen drejer sig konkret om trusler fremført i en live-udsendelse foran mandens publikum på YouTube.

- Manden har fortalt på video over for et 'vist' antal følgere, at han ville slå Mette Frederiksen ihjel, siger Michelle Lindegaard, anklager ved Københavns Vestegns Politi.

Videoen har efterfølgende kunne ses på mandens YouTube-kanal efter endt udsendelse.

Den 52-årige brugte sin telefon til at sende videoen ud på internettet, og den er blevet konfiskeret som følge af dommen.

Han er blevet dømt efter straffelovens paragraf 119 for fremsættelse af trusler mod en person, der arbejder for det offentlige.

Anklageren oplyser videre, at det har været en skærpende omstændighed, at truslen blev fremført mod en persons lovligt fremførte politiske holdninger.

Dommen blev afsagt mandag 6. september.