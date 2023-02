Fængselsstraf: Overlod mus til kannibalisme

I 2017 forlod en 33-årig mand sin lejlighed og efterlod mindst seks mus til sultedød og kannibalisme.

Tre pytonslanger gik desuden i dvale efter at have sultet i en måned.

Dyremishandlingen fandt sted for fem år siden, men først tirsdag fik en 30-årig mand sin straf på 30 dages fængsel for at have efterladt de mange dyr i sin lejlighed uden mad og drikke.

Det skriver JydskeVestkysten.

- Den stærkeste overlever

Manden stod oprindeligt til hele 60 dages fængsel for at forlade lejligheden uden at tage sig af de tre pytonslanger og de i alt 12 mus, der blev brugt som slangefoder.

Men på grund af den mangeårige sagsbehandlingstid lød den endelige straf altså på 30 dage for dyremishandling ifølge JydskeVestkysten.

De 12 mus blev til seks, da de fortærede hinanden i kampen for overlevelse. Men de overlevende stod ikke til at redde, oplyser repræsentanten fra Dyrenes Beskyttelse, der var den første i lejligheden med de forladte dyr.

- De går i en anden adfærd end normalt: der går kannibalisme i mus. Den stærkeste overlever, siger repræsentanten til JydskeVestkysten.

Gerningsmanden forklarede i retten, at han havde taget stoffer og var mentalt ustabil, da han forlod dyrene, og dommeren var enig i, at dyremishandlingen ikke var sket i ond tro. Derfor er dommen også betinget, skriver mediet.