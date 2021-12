Fængselsven om Seth Sethsen: - Kraftedeme på tide

Seth Sethsens gamle ven, den forhærdede tidligere gangster Leon Fristrup Jensen, kendt som ’Lonne’, fik Østre Landsrets afgørelse om, at kriminalforsorgen skal arbejde hen mod en løsladelse fik direkte fra Seth Sethsen selv.

Det fortæller Lonne til Ekstra Bladet over telefonen.

Livstidsfangen, der har afsonet 36 års fængsel for drab på en taxachauffør, ringede til sin gamle fængselsven for at overbringe ham nyheden torsdag formiddag.

- Han var glad

- Han ringede lige efter afgørelsen og sagde: ’Jeg har en god meddelelse. Henrik Stagetorn (Seth Sethsens advokat, red.) siger, at nu har Østre Landsret slået fast, at nu skal de fandeme tage sig sammen, så jeg kan komme ud’.

- Hvad sagde du så til ham?

- Det er kraftedeme på tide, ikke? Du har lavet noget i kådhed. Nu har du altså udstået din straf.

- Han var glad. Han havde håbet på, at han kom ud.

Lonne har senest set Seth Sethsen for tre uger siden under en ledsaget udgang.

- Vi plejer at mødes, når vi kan. Så spiser vi et stykke mad sammen. Sidste gang var vi i Nyhavn og så i Kødbyen. Han har altid to betjente med, men vi hygger os, fortæller Lonne.

Seth Sethsen og Lonne plejer at mødes og spise mad sammen, når han er på ledsaget udgang. De mødte hinanden for mange år siden i fængslet. Foto:Ritzau Scanpix

Narkobagmand og storsmugler

Han har selv haft et liv præget af hård kriminalitet og har også skrevet en biografi, hvor han beskriver sit liv i den danske underverden, hvor han blandt andet har gjort sig som narkobagmand og storsmugler.

Samlet har Lonne siddet over 30 år i fængsel af sine 73 år på jorden.

- 31 år og otte måneder for at være præcis. Men nu har jeg ikke været inde i otte år, forklarer han.

Det er også under et af de utallige fængselsophold, at han har mødt Seth Sethsen. Et venskab der har varet ved.

- Kan være svært

Lonne har derfor også en vis erfaring med, hvordan det kan føles at skulle ud efter længere tids indespærring.

- Hvad er udfordringerne, når man står på gaden efter at have været spærret inde i lang tid?

- Det kan godt være svært. Alting ændrer sig. Vesterbro har ændret sig meget. Pludselig er alle bygningerne revet ned, ikke? Og man ved ikke, hvad ting koster, når man er ude at handle.

Bajere og familie

Noget, der især kan være en udfordring ifølge Lonne, er at falde tilbage i de gamle mønstre, når man ikke har et nyt netværk.

- Man kan stadig finde nogle af de gamle, der sidder på bodegaerne på Vesterbro. Så kan man hurtigt falde lidt tilbage, ikke?

- Hvad plejer du selv at glæde dig mest til, når det er tid til løsladelse?

- At få en bajer, konstaterer Lonne grinende og tilføjer ’at se familien’, da hans søn rømmer sig i baggrunden. Sønnen er hjemme hos Lonne, i anledning af at det er den overtatoverede eks-gangsters fødselsdag.