Fængsler for et godt ord: - Det er simpelthen ikke i orden

Landet over ser man, at fængsler og arrester er fyldt til bristepunktet. I Viborg arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet, så de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt

Det har både store menneskelige og økonomiske konsekvenser for samfundet, at Danmark varetægtsfængsler så mange, som tilfældet er, mener advokat

Det er ikke set værre i 78 år.

De danske arresthuse og fængsler drukner i indsatte. Senest var man op mod jul nødt til at inddrage mødelokalet i Viborg Arrest, fordi alle celler var i brug.

Det skyldes især, at Danmark varetægtsfængsler markant flere end vores nabolande, hvilket både koster statskassen fyrstelige summer i erstatningssager og har store konsekvenser for de mange, der bliver løsladt uden tiltale, mener en advokat.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Viborg Arrest har 26 pladser og huser som langt de fleste arresthuse i Danmark overvejende varetægtsfængslede indsatte. Foto: Ernst van Norde

Får store erstatninger

Over for Ekstra Bladet pointerer advokat Jan Schneider, at man med den nuværende strategi kaster skatteborgernes penge ned i et sort hul.

Annonce:

- Vi kan se, at man holder rigtig mange varetægtsfængslet på et relativt spinkelt grundlag. Der er mange mennesker, som bliver frifundet i sidste ende og får store erstatninger udbetalt. Derudover har vi et domstolssystem, som er presset, hvilket bevirker, at en varetægtsfængsling, som måske burde vare to til tre måneder, ofte tager et helt eller halvt år.

Ekstra Bladet er i besiddelse af opgørelser fra blot fire erstatningssager, som Jan Schneider det seneste år har ført for klienter, der har været uskyldigt varetægtsfængslet. Her har han i alt fået tilkendt 2.053.115,04 kroner i erstatning fra Staten.

Afslår erstatning

Derudover mener han, at det er et problem, at Stats- og Rigsadvokaten meget ofte og helt usagligt afslår at give erstatning, så sagerne igen havner hos domstolene:

- Det virker, som om de nærmest sidder og leder efter undskyldninger for ikke at give de her erstatninger på grund af nogle egenskyldsbetragtninger. Det betyder, at vi skal i retten, og jeg kan stort set ikke komme i tanke om, at jeg har tabt en erstatningssag ved domstolene, siger han fortsætter:

Annonce:

- I forvejen har Statsadvokaten en sagbehandlingstid på flere måneder, før man overhovedet kan få sin erstatning. Skal man så først forbi domstolen, kan det snildt tage et eller nogle gange to år.

Ekstra Bladet har tidligere sat fokus på de absurde ventetider, der hersker ved domstolene. Læs mere herunder ...

Ikke i orden

- Det er vel også dyrere for statskassen, hvis en sag om erstatning skal køre i to år?

- Der løber renter på, og statskassen bliver jo dømt til at betale sagsomkostningerne, når de taber de her erstatningssager. Men så er der altså også de menneskeskæbner, som vi har med at gøre. Det er folk, som har siddet uskyldigt varetægtsfængslet i meget lang tid, som skal have store erstatninger. De bliver altså lukket ud på gaden uden en krone.

Annonce:

- De kan typisk ikke få noget ved kommunen fra dag et, deres job har de mistet, venner og familie er der måske ikke i samme omfang, og boligen er der måske heller ikke. Så står de i en situation, hvor de har en hel eller en halv million til gode hos staten, som de så skal bruge to år på at få. Det er simpelthen ikke i orden, siger Jan Schneider.

Ekstra Bladet har forsøgt at få tal fra både Statsadvokaten og Rigspolitiet på, hvor mange erstatningssager man har haft de forgangne år, og hvor meget man har udbetalt i disse.

Men det har i skrivende stund ikke været muligt at få indsigt i.