Fængsles: 65-årig erkender vold med døden til følge

Opdateret med fængsling.

En 65-årig mand, som er sigtet for at have dræbt sin hustru i weekenden, erkender at have begået vold med døden til følge.

Det fortæller hans advokat, Jan Aarup, i følge Ritzau torsdag til et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Sigtelse: Dræbte kvinde med håndvægt og knivstik

Manden blev anholdt i lørdags, hvor politiet fandt en kvinde død i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør. Han blev søndag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, som det hedder, når den sigtede ikke selv er til stede i retten.

Han havde selv fået skader og var indlagt.

Ekstra Bladet var til stede ved det retsmøde, og ifølge sigtelsen, som blev læst op af anklageren, var han sigtet for at have dræbt sin hustru med flere knivstik mod hoved og hals og med flere slag mod hovedet med en håndvægt.

Torsdag var den 65-årige mand blevet så frisk, at han kunne bringes til retten.

I følge Ritzau kom han vaklende ind i retslokalet iført en skjorte og hospitalsbukser og sutsko og havde et plaster på halsen.

Forsvarsadvokaten oplyste, at hans klient var meget medicineret.

Anklager og forsvarer begærede om lukkede døre, hvilket dommeren i Helsingør Ret efterkom. Det er derfor ikke muligt at fortælle nærmere om den 65-åriges forklaring.

Mistanke om drab

Under retsmødet i weekenden bestemte dommeren, at der var en begrundet mistanke om drab og ikke blot vold med døden til følge. Dommeren havde da bygget sin kendelse på afdødes skader og andre oplysninger i sagen.

Ved dagens retsmøde bestemte dommeren i Helsingør Ret, at den 65-årige skulle fængsles i foreløbig fire uger på en lukket psykiatrisk afdeling.