Fængslet: Begrundet mistanke mod 32-årig om drab

En dommer ved retten i Næstved har vurderet, at der er en begrundet mistanke om, at en 32-årig sigtet mand har begået drab på Emilie Meng.

Det er kommet frem i en kendelse oplæst i retten onsdag aften.

Efter et flere timer langt retsmøde har dommeren afsagt en ny fængslingskendelse.

Her lyder det, at dommeren vurderer, der er en begrundet mistanke om, at han er skyldig i de rejste sigtelser vedrørende sagen om Emilie Meng, der forsvandt 10. juli 2016. Hendes lig blev fundet skjult i et naturområde et halvt år senere.

Den 32-årige er i den sag sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drab.

Den 32-årige er fængslet på en begrundet mistanke om drab og et overfald på en pige i Sorø. Privatfoto

I kendelsen onsdag aften har retten lagt vægt på de omstændigheder, liget er fundet under, samt obduktionserklæringen, lyder det.

Dommeren lægger vægt på, at han var ejer af en bil af samme model, der blev brugt af gerningsmanden.

At han befandt sig ganske tæt på Korsør Station omkring gerningstidspunktet, sammenholdt med videoer og fotos, der blev fundet på hans computer og et køb i Harald Nyborg dagen før. Og især de fund, der blev gjort ved ransagningen på hans bopæl og de fund, der blev gjort på Emilie Meng.

Hvad det er for fund på hans computer, hvad det er for et indkøb i Harald Nyborg, og hvad det er for øvrige detaljer, som dommeren henviser til i sin kendelse, er ikke offentlig kendt, da den største del af retsmødet fandt sted for lukkede døre.

Fandt dna på offer

Dommeren har også vurderet, at der er en begrundet mistanke mod den 32-årige i forbindelse med et overfald på en ung pige i Sorø i november sidste år.

Retten har her lagt vægt på, at hans dna med højeste grad af sandsynlighed er fundet på offerets jakke, og at hans telefon gik på master, der dækker gerningsstedet.

Den 32-årige er fængslet foreløbig frem til den 8. juli.

Han nægter sig skyldig i de to sager.