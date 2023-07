Fængslet efter bandeoverfald på Nørrebro

Bandefigur er torsdag fængslet for at tage del i groft overfald på åben gade på Nørrebro

En 27-årig mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København og sigtet for grov vold efter et brutalt overfald søndag 2. juli på Møllegade på Nørrebro i København.

Her blev et stadig uidentificeret mandligt offer overfaldet af flere gerningsmænd omkring klokken 20, hvilket fik et øjenvidne til at slå alarm.

Først fik offeret flere knytnæveslag på kroppen og i ansigtet, hvilket fik ham til at falde til jorden.

Herefter trak gerningsmændene offeret hen ad gaden, mens han blev slået og sparket, inden han fik sprøjtet peberspray i ansigtet.

Det fremgik af sigtelsen som blev læst op i byretten og som angiver tre andre navngivne mænd og flere uidentificerede som medgerningsmænd.

De tre navngivne mænd i 20'erne blev anholdt allerede på gerningsaftenen og efterfølgende varetægtsfængslet.

Ifølge Ekstra bladets oplysninger er de alle en del af det københavnske bandemiljø. Og flere har grove domme for blandt andet afpresning bag sig i forbindelse med deres bandetilknytning.

Hash-drama

Torsdag formiddag nægtede den 27-årige mand sig skyldig og ville ikke udtale sig. Det kom frem inden at dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen.

Under den åbne del af retsmødet opdagede personalet en lille hash-lignende klump i den 27-årige voldssigtede mands besiddelse, hvilket skabte uro blandt tre mandlige tilhørere der var mødt op.

Det fik dommeren til at smide de tre mænd ud af retslokalet, inden at grundlovsforhøret blev gennemført og den 27-årige blev varetægtsfængslet i fire uger.

