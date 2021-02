Fængslet efter biljagt: - Undskyld

Mellem ti og 15 politibiler deltog i jagten, hvor farten blev ganske høj. Ved en lejlighed havde en patruljevogn målt 170 km/t., mens farten var næsten oppe på 200 km/t. på et andet tidspunkt.

Flere gange havde man forsøgt at blokere for bilen, men her var den i stedet ræset hen over cykelstien og videre.

Ved en lejlighed var en patruljevogn kommet op på siden af Passaten, men her havde chaufføren lavet en pludselig manøvre ved at svinge bilen kort til højre.

Dette benægtede han dog ved retsmødet. Han benægtede også, at han, da flugten endte i Bagsværd, med vilje skulle have forsøgt at bakke op i en patruljevogn.

Han benægtede ligeledes at være kørt over for 16 røde lys undervejs.

Ved grundlovsforhøret forklarede han, at han var frakendt retten til kørekort i et år på grund af en trafikforseelse. Den omtalte grå Passat havde han købt for en måneds tid siden, fordi han skulle sælge den videre.

Han arbejder som VVS'er og bor hjemme hos sine forældre.