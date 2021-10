Fængslet efter chokfund

En amerikansk dagplejemor skal i fængsel i seks år, efter hun gemte 26 børn i en hemmelig kælder for to år siden

En 58-årig dagplejemor fra Colorado er blevet idømt seks års fængsel for at skjule 26 børn i en kælder.

Det sker, efter flere forældre har fortalt om, at deres børn lider af traumer, angst og søvnproblemer, skriver Denver Post.

Dagplejemoren, Carla Faith, havde kun tilladelse til at passe seks børn. Ud af de seks måtte to af dem være under to år gamle.

Men da politiet efter flere anmeldelser kørte forbi Carla Faiths dagpleje, Mountain Play Place, fandt de 25 børn i kælderen. Det 26. barn blev hentet, mens politiet var til stede i dagplejen. Ud af dem var 12 børn under to år gamle.

Mange af børnene havde beskidte bleer, svedte og var tørstige.

Hemmelig kælder

Da politiet ankom til stedet, afviste Carla Faith, at der var børn i huset, men betjenten kunne alligevel høre børnemusik og barnegråd fra kælderen, som dagplejemoren også forsøgte at skjule.

En anden betjent opdagede en falsk væg, og da han rykkede på den, opdagede han trappen ned til kælderen, hvor børnene var spærret inde.

Her havde Carla Faith to voksne ansat til at holde øje med børnene.

Retssal fyldt med forældre

Da Carla Faith torsdag skulle modtage sin strafudmåling, var tilhørerpladserne fyldt med forældre til de 26 børn.

En af dem var Kim Marshall, der havde to børn i Mountain Play Place.

- Vi sover med lyset tændt i vores hus. Mine børn er angste. De er bange for verden, fortæller Kim Marshall.

Dagplejemorens advokat, Josh Tolini, fortæller, at hans klient havde svært ved at sige nej til forældre, som ønskede en plads i dagplejen.

Carla Faith blev dømt for 26 tilfælde af børnemishandling, forsøg på at påvirke en offentlig tjenestemand og for at drive et dagcenter for børn uden licens.

