Fængslet efter drab

En 26-årig mand, der er anholdt i forbindelse med drabet på en kvinde i Fårevejle i Nordvestsjælland, er blevet fængslet i surrogat foreløbig frem til 18. juli.

Det afgjorde en dommer i Retten i Holbæk fredag formiddag.

Her blev manden fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have dræbt en 57-årig kvinde.

Kvinden blev fundet død onsdag af en bekendt, og politiet afspærrede gerningsstedet, en wellness- og massageklinik i den lille stationsby.

Thailandsk navn

Kvinden, som har et thailandsk navn, var ifølge Ekstra Bladets oplysninger en medhjælper på stedet.

Den anholdte har erkendt at have været på stedet, men ellers nægter han sig skyldig i forbrydelsen, blev det oplyst i retten efter grundlovsforhøret, som fandt sted bag lukkede døre.

Når man fængsles i surrogat, betyder det, at man mentalt ikke er egnet til at sidde i et fængsel eller arresthus, men man skal i stedet være varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.