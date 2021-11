Fængslet efter knivoverfald på teenager

En 18-årig mand blev fredag varetægtsfængslet og sigtet for at stå bag knivstikkeri på 16-årig dreng fundet foran fitnesscenter i Sydhavnen

En 18-årig mand blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg og varetægtsfængslet i fire uger for at stå bag et knivoverfald på en 16-årig dreng, der blev fundet på Ellebjergvej i Københavns Sydhavn 14. november.

Det oplyser Københavns Politi.

Han er sigtet for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Fundet udenfor fitnesscenter

Det 16-årige offer blev kørt på Rigshospitalets Traumecenter, efter personale fra et fitnesscenter fandt drengen liggende ude foran centeret lidt efter kl. 15 søndag eftermiddag.

Da ambulance og politi ankom til stedet kunne de konstatere, at den 16-årige var ramt af knivstik i skulderen og armen, men var uden for livsfare.

Det fortalte Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Københavns Politi til TV 2 umiddelbart efter episoden, hvor han også fortalte, at politiet havde et sparsomt signalement af gerningsmanden.

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, og Københavns Politi er derfor sparsomme med oplysninger. De oplyser dog til Ekstra Bladet, at er der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at hændelsen er banderelateret, men at de ikke kan udelukke noget på nuværende tidspunkt.