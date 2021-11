Fængslet efter knivstik: Ung rapper erklæret hjernedød

Tre mænd på 17, 21 og 22 år er her til aften blevet varetægtsfængslet i forbindelse med alvorlige knivstikkerier, hvor to mænd blev såret.

Det skete i Cederlunden i Taastrup søndag eftermiddag, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladet var til stede ved grundlovsforhørets start klokken 14 i retten i Glostrup.

Her oplyste specialanklager Morten Frederiksen i den åbne del af grundlovsforhøret, at en af de knivsårede var erklæret hjernedød.

Det unge offer er rapper og har ligget på hospitalet i kritisk tilstand siden i aftes. Han blev såret af knivstik i hjerte og lunge

Det andet offer er en 21-årig mand, som blev stukket i hoved og på kroppen. Han er dog selv sigtet i sagen, men var for ilde tilredt til at kunne være i retten. Derfor blev han fremstillet in absentia.

De tre anholdte er sigtet for drabsforsøg. To af dem er nu fængslet til 10. december. Den tredje mand, der selv er såret, skal for en dommer, så snart han er frisk nok til det.

De anholdte nægter sig skyldige.

Knivstikkerierne skete ved to episoder umiddelbart efter hinanden ved 16'tiden søndag.

Den 21-årige blev stukket ned i nærheden af Cederlunden 45, mens den unge rapper befandt sig ved nummer 65, da han blev stukket ned. Hvordan begivenhederne hænger sammen, blev ikke klarlagt i den åbne del af retsmødet.

Anklageren ønskede lukkede døre, eftersom de anholdte mænd er sigtet for drabsforsøg i forening med flere endnu uidentificerede personer, som altså er på fri fod.

De anholdte spinkle unge mænd med mørkt kort hår sad i retten med alvorlige ansigtsudtryk ved siden af deres forsvarsadvokater i begyndlesne af grundlovsforhøret. Den 17-årige kom til at hælde vand ud på bordet, da han ville skænke sig et glas vand fra en kande. Hans advokat hjælp ham med at tørre vandet op med nogle servietter.

Begge de anholdte havde joggingtøj på. Den enes var sort, den andens blåt. Både ofre og de sigtede bar udenlandske navne. De sigtedes forsvarsadvokater bad om navneforbud på dem, og det ønske efterkom dommeren.

Opdateres ...