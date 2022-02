Fængslet efter to år: Voldtog kvinde

En 32-årig mand er fængslet for en voldtægt, der ifølge sigtelsen blev begået i foråret 2020.

Manden er fra Gambia, og blev for nyligt anholdt af politiet i Paris på dansk anmodning. Efterfølgende blev han hentet af dansk politi.

Den 32-årige nægter sig skyldig.

Episoden udspandt sig i en lejlighed på Vesterbro 8. marts ved 05-tiden om morgenen. Ifølge sigtelsen forsøgte det kvindelige offer at gøre modstand samtidig med, at hun klart gav til kende, at ikke ønskede sex.

Den 32-årige blev fremstillet i går, fredag, og ved grundlovsforhøret dokumenterede anklageren, at offeret senere samme dag havde anmeldt sex-overgrebet.

Offeret og den sigtede havde mødt hinanden aftenen forud på et værtshus og sammen havde taget en taxa hjem til kvinden.

Her havde kvinden dog sagt fra, men alligevel havde havde manden taget fat i hende og holdt hende fast, mens han gennemførte voldtægten, har kvinden tidligere forklaret til politiet.

Den 32-årige er allerede tiltalt i sagen, og anklageren dokumenterede ligeledes, at manden var blevet fængslet in absentia 19. oktober i fjor, fordi han var udeblevet fra retssagen.

Manden forklarede ved fredagens retsmøde, at han var i transit, da han blev anholdt af fransk politi. Han var på vej til Gambia for at besøge sin syge far.

Ved gårsdagens grundlovsforhør blev han han varetægtsfængslet i foreløbigt 24 dage.