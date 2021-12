Fængslet efter vanvittig bil-jagt

To politibiler blev påkørt under en omfattende biljagt, som nu har kostet ung mand 15 måneders fængsel og en konfiskation af hans bil

En 19-årig mand fra Odsherred er blevet idømt 15 måneders ubetinget fængsel for vanvidskørsel.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted i august, hvor mandens høje fart, slingrende kørsel og hasarderede overhalinger på Holbækmotorvejen fik adskillige bekymrede bilister til at alarmere politiet.

Det førte snart til, at ikke mindre end seks politibiler jagtede den 19-årige ned over det halve af Sjælland, beretter politiet.

Påkørte to politibiler

Under flugtforsøget måtte flere andre bilister bremse hårdt op for at undgå sammenstød, og både en anden trafikant og en patruljevogn blev påkørt og pådraget materiel skade.

Med hastigheder på op mod 175 km/t. fortsatte køreturen ned over Køge Bugt Motorvejen, og på et tidspunkt blev endnu en patruljevogn påkørt og tvunget ud i rabatten.

Til sidst - efter cirka 30 minutter - lykkedes det endelig at standse den unge mand, som havde sat sig bag rattet uden at have kørekort.

Det skete ved, at flere af politiets patruljevogne påkørte hans bil mellem Sorø og Slagelse.

Nu har Retten i Roskilde så fundet manden skyldig i syv tilfælde af fareforvoldelse efter straffeloven samt en stribe overtrædelser af færdselsloven.

Foruden de 15 måneders fængsel blev hans bil - en Volkswagen Polo - konfiskeret. Anklagemyndigheden krævede desuden manden udvist, men retten afgjorde, at han måtte slippe med en advarsel.