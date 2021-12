Fængslet for at stalke kvinde

En 46-årig mand fra Aalborg blev nytårsaftensdag fængslet i 14 dage for igennem en længere periode at have stalket en kvindelig bekendt.

Blandt andet skal han have placeret en GPS-tracker på hendes bil og overtrådt et tilhold.

- Han er sigtet efter loven om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, men nægter sig skyldig, siger senioranklager Morten Sønderby til Ekstra Bladet efter retsmødet.

I alt er manden sigtet for 16 forhold.

Den 46-åriges forsvarer Karina Skou oplyser til Ekstra Bladet, at han nægter sig skyldig.

Manden blev anholdt i går ved frokosttid. Han ønskede ifølge anklageren ikke at forklare sig i retten.