Fængslet for babyvold: Mor er helt modløs

Familie til voldssigtet ægtepar har fået lov at aflevere en bibel og noget tøj til moderen, men må ikke besøge spædbarn, der efter politiets opfattelse var udsat for grov vold

- Hun er ked af det og helt modløs.

Det fortæller en rumænsk svigerinde, Magda Savuica, i en samtale med Ekstra Bladet om den mor, der er varetægtsfængslet og sigtet for grov, livsfarlig vold mod sin to måneder gamle søn i Danmark.

Den fængslede kvindes ægtefælle, der arbejder som kok og har boet i Danmark siden 2016, er også sigtet i den gruopvækkende sag.

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet blev drengen i januar i al hast overført til akut behandling på Odense Universitetshospital. Her vurderede læger spædbarnets kvæstelser som følge af ruskevold til at være livstruende.

Ekstra Bladet erfarer, at drengens tilstand siden har stabiliseret sig.

Bibel ind i arresten

Ægteparret har boet sammen i Danmark i et par år. De er hver for sig sigtet for frem til udgangen af januar i år at have udsat drengen for vold, som udløste knoglebrud i højre side af hans kranium, blødninger i hjernen og bag øjnene samt enkelte punktformede blødninger i begge øjne.

De har begge nægtet sig skyldige ved grundlovsforhøret i Retten i Kolding, som blev afviklet bag lukkede døre.

- Min mand (den sigtede rumæners bror, red.) og jeg har besøgt dem i to forskellige arresthuse, og det er især hårdt for hende. Hun forstår og taler hverken dansk eller engelsk. Vi er meget bekymrede for hende, siger svigerinden.

Grundlovsforhøret i den tragiske sag om babyvold blev gennemført her i Retten i Kolding. Foto: Ernst van Norde

Hun måtte ikke selv drøfte sagen under besøget, men fik lov til at aflevere noget tøj og en rumænsk bibel til den meget troende kvinde, som er pædagog og har en psykolog-uddannelse.

Det er ikke lykkedes det sigtede par, faderens bedsteforældre, hans bror og svigerinde eller rumænske diplomater at få oplyst, nøjagtig hvor barnet nu befinder sig.

Det forhindrer de danske regler, som er sat i verden for at beskytte barnets tarv. Billund Kommune, Social- og Ældreministeriet og Odense Universitetshospital har også overfor Ekstra Bladet afvist at afklare, hvem der varetager drengens interesser og hvem der tager sig af ham i det daglige.

Passes af omsorgsperson

Gabriela Firea, Rumæniens minister for familie, ungdom og ligestilling, har overfor de danske myndigheder officielt stillet krav om, at drengen bør overføres til hans bedsteforældre i Rumænien, når hans tilstand er god nok. Men det har ifølge Magda Savuica ikke kastet en respons af sig.

- Vi har fået at vide, at drengen har det godt, og at der er udpeget en omsorgsperson til at tage sig af vores nevø. Det er det hele, fortæller det fængslede pars svigerinde.

Hun har svært ved at tro på, at drengens forældre kan have været voldelige.

- Det her giver slet ikke mening. De kan ikke være skyldige. Parret har også taget sig af min datter, da hun var helt lille, og de er og var kærlige overfor børn, siger Magda Savuica, der er leder af en velgørenhedsorganisation.

Ekstra Bladet er i kontakt med den sigtede kvindes forsvarer. Han ønsker ikke at udtale sig.