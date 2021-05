Fængslet for dødsvold: Kørte rundt med offer i bagagerum

Offeret blev tævet bevidstløs og smidt i bagagerummet på en sort BMW. Da gerningsmændene efterfølgende kørte galt med bilen, flygtede de og lod ham ligge. Han endte med at få hjertestop. Siden er han blevet erklæret klinisk død.

Det var i store træk indholdet af sigtelsen mod to mænd på hhv. 21 og 29 år, der onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør, sigtet vold med døden til følge efter et brutalt overfald på en 20-årig ung mand i Horsens. Derudover er de sigtet for at efterlade ham i en hjælpeløs tilstand.

Begge nægter sig skyldige.

I retten blev de fremstillet sammen med en 28-årig kvinde, der er sigtet for at hjælpe gerningsmændene på flugt. Også hun nægter sig skyldig og endte med at blive løsladt, oplyser kvindens advokat, Signe Suhr Mortensen.

De to mænd blev varetægtsfængslet.

Foto: Local Eyes

Kvinden var tydeligt påvirket i retten. Da håndjernene blev taget af hende, satte hun sig på sin plads og gemte hovedet i hænderne. Hun måtte også tørre tårer væk fra ansigtet. Kvinden var iført sort joggingtøj, og håret var sat op i en stram knold.

De to mænd kom ind iført blåt tøj fra kriminalforsorgen. Den ene var bredskuldret og havde tatoveringer op ad begge arme. Han sad med mundbind på, så man knap kunne se andet end fuldskægget. Den anden slæbte sine fødder hen over gulvet, inden han blev placeret ved siden af de to andre sigtede.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og derfor ved vi hverken om de sigtede ville afgive forklaring, eller hvad de i så fald sagde.

På Nørretorv i Horsens, hvor bilen kørte galt tirsdag aften, er der onsdag blevet lagt blomster.

Blomster ved Nørretorv. Foto: Ekstra Bladet

Mens Ekstra Bladets udsendte var til stede onsdag, kom flere venner og bekendte til den 20-årige forbi og dvælede for en stund. Det var her, han blev fundet i bilen. Der blev udøvet førstehjælp, og han blev fragtet til hospitalet med en ambulance, hvor han altså er blevet erklæret klinisk død.

Selve overfaldet skete på Sølvgade knap to kilometer fra torvet. Det var her, han blev overdænget med slag, blev sprøjtet med peberspray og smidt ind i bilen, før gerningsmændene kørte derfra.

En tredje mand på 21 år blev onsdag eftermiddag også anholdt og sigtet for overfaldet, mens en fjerde mistænkt fortsat er på fri fod. Politiet ved dog, hvem de leder efter.

Ifølge politiet er der formentlig tale om et opgør i kriminelle miljøer.