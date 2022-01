Fængslet for drabsforsøg på 20-årig

En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg på en jævnaldrende mand i Søborg i december sidste år.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Han nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen.

Den 20-årige er mistænkt for at have stukket den jævnaldrende mand med en kniv i en lejlighed i Søborg 15. december sidste år, og i forbindelse med knivoverfaldet blev offeret så alvorligt såret, at han kun overlevede på baggrund af hurtig og kompetent lægehjælp.



- Knivoverfaldet er sket i et miljø, hvor der ikke er megen hjælp at hente for politiet. Så det er på baggrund af minutiøs efterforskning, at den mistænkte i dag blev stillet over for en dommer, siger anklager Robert Rafn.

En 17-årig mand blev anholdt umiddelbart efter drabsforsøget. Han er fortsat sigtet.