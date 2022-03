Fængslet for drabsforsøg på Christiania

En 26-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i 21 dage efter et grundlovsforhør ved dommervagten i København.



Han er sigtet for i forening med flere medgerningsmænd at stå bag et drabsforsøg på en 40-årig udenlandsk mand, der blev stukket med en kniv to gange i brystet søndag morgen på Christiania.

Offeret blev fragtet til hospitalet, inden hans tilstand blev stabilliseret.

Meldte sig selv

Knivstikkeriet fandt sted omkring området Fredens Ark på fristaden kl. 6.

Den 26-årige meldte sig selv onsdag eftermiddag, efter at politiet havde efterlyst ham i offentligheden med navn og billede.

Han nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig under grundlovsforhøret.

Uklart motiv

Allerede søndag kunne politiet pågribe en 34-årig mand, der mandag blev varetægtsfængslet i 24 dage.

Han er ligeledes sigtet for drabsforsøg.



I forbindelse med anholdelsen af den 34-årige udtalte Brian Belling, vicepolitiinspektør i afdeling for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi, at der endnu ikke var klarlagt et motiv.

- Der er intet, der tyder på, at det er banderelateret, men det kan ikke udelukkes på nuværende tidspunkt, fortalte han Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den 34-årige en fremtrædende rolle i protestbevægelsen Men In Black.

