Fængslet for drabsforsøg

Sigtet for at stikke mand i brystet, sådan at offeret kom i livsfare

Ved du noget om sagen, så tip os her

En 36-årig mand er i dag - juleaftensdag - fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for drabsforsøg.

Manden, der ikke er dansk statsborger, men som har bopæl i Danmark, blev fremstillet i Retten i Hillerød, og her ønskede han ikke at udtale sig.

- Men han nægter sig skyldig, fortæller Michael Qvist, anklager.

Konkret beskrives det i sigtelsen, hvordan han sammen med en ukendt medgerningsmand overfaldt offeret i et lyskryds lidt uden for Måløv nordvest for København. Det skete ved 18-tiden 21.december.

Her blev offeret stukket i hjerteregionen med en ukendt genstand, hvilket medførte, at han var livsfare.

Offerets tilstand er dog stabil nu.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og et et eventuelt motiv til, at offeret skulle stikkes, blev behandlet i grundlovsforhørets lukkede del, oplyser anklageren.

Ved retsmødets afslutning fandt dommeren dog, at der var begrundet mistanke, og den 36-årige blev varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.