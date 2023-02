Fængslet for drabsforsøg

Episoden var så voldsom, at politiet vurderer, der var tale om drabsforsøg.

Mandag aften blev en 21-årig mand gentagne gange stukket med kniv, og efterfølgende anholdt politiet en 20-årig, som man mente var gerningsmanden.

I dag, tirsdag, blev den 20-årige fremstillet i grundlovsforhør holdt med Retten på Frederiksberg. Ifølge B.T. havde den 20-årige armen i gips, da han blev ført i retslokalet, men det forlød ikke, om manden selv var kommet til skade ved episoden.

Ved grundlovsforhøret nægtede den 20-årige sig skyldig, og efterfølgende valgte dommeren på anklagerens anmodning at lukke døren, hvilket betyder, at kun sigtelsen kom frem.

Knivstikkeret udspandt sig ved 19-tiden i krydset ved Hyrdevangen og Frederikssundsvej

En 21-årig blev mandag aften udsat for drabsforsøg i Københavns nordvestlige hjørne. Foto: Kenneth Meyer

Både offeret og den sigtede har anden etnisk baggrund, og i forbindelse med episoden sigtes den 20-årige for, at have forsøgt at dræbe den 21-årige med knivstik. Offeret blev her ramt i venstre side af brystkassen, i venstre lår og ved venstre knæ.

Ved retsmødets slutning blev den 20-årige varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Gennem de seneste måneders tid har de københavnske gader lagt asfalt til adskillige knivstik. En serie af dem, knytter politiet til en banderelateret konflikt.

Men i forbindelse med sagen lyder det fra Københavns Politi, at det endnu er for tidligt, at slå fast om episoden kan knyttes til de andre sager, der har fundet sted den seneste tid.

Ifølge Ekstra Bladets foreløbige oplysninger har mandagens drabsforsøg dog intet med omtalte konflikt at gøre. I stedet er skal der være tale om et personligt opgør.