Fængslet for kokain i Pusher Street

En gang var det et sjældent syn, at politiet beslaglagde kokain på Christiania, hvor hårde stoffer officielt er bandlyst. Nu er det ikke længere helt så sjældent.

Tirsdag blev en 31-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor han dels blev sigtet for 28. juli i år at have været i besiddelse af 17,8 gram hash og 25,3 gram skunk i hashbod 13 i Pusher Street som led i den organiserede hashhandel på Christiania, men også 1,7 gram kokain fordelt på fem salgsposer med henblik på videreoverdragelse.

28. august blev manden så ifølge sigtelsen fundet i besiddelse af 6,2 gram kokain og 3100 kroner, som, politiet mener, stammer fra salg af ikke under 6,2 gram kokain med henblik på videreoverdragelse ved Nemolands udeservering.

Desuden er han sigtet for at have været i besiddelse af 90,1 gram kokain i en lejlighed på Frederiksberg.

Annonce:

Mandens forsvarer oplyste, at hans klient nægtede sig skyldig og ikke ønskede at forklare sig.

Det fremgik af anklagerens dokumentation i grundlovsforhøret, at politiet ved forholdet tilbage i juli i år bemærkede, at den nu sigtede forlod hashboden med en pose, som viste sig at indeholde cannabis-produkter og en digitalvægt, ligesom han havde fire poser med kokain i en bæltetaske.

Fundene mandag kom for en dag, efter de havde fået en kildeoplysning om, at der var en mand med langt hår og rød kasket ved Nemoland, der skulle være i besiddelse af en større mængde kokain. Da politiet tilbageholdt den 31-årige, blev han i følge sigtelsen fundet i besiddelse af kokain i poser og penge.

Samtidig havde han også en nøgle, som passede til den lejlighed, hvor der blev fundet en større mængde kokain. Blandt andet lå en del af det på en tallerken. En sammenligning af poser med kokain, der blev fundet på anholdte, og poser på adressen, viste ifølge anklagerens dokumentation i retten, at der var sammenfald.

Den 31-årige mand blev varetægtsfængslet i 27 dage.