Fængslet for kokainsalg på Christiania

Erkender at have solgt kokain i blandt andet Pusher Street

Som udgangspunkt er hårde stoffer - herunder kokain - bandlyst på Christiania. Men netop det punkt i fristadens egen grundlov synes folket i Pusher Street at blæse på.

Gennem de seneste år har politiet jævnligt enten fundet eller anholdt personer med tilknytning til den ellers verdenberømte hashgade, der havde - bevares - mindre portioner kokain i lommen.

Ekstra Bladet har gentagne gange gennem årene beskrevet dette salg, der foreløbigt synes at være internt blandt pusherfolket i hashgaden.

Natten til torsdag skete det så igen. Her anholdt politiet en 23-årig mand, der opholdt sig på værtshuset Nemoland. Her havde manden knap et gram kokain på sig. Desuden blev han sigtet for at have solgt yderligere knap tre gram kokain samme sted tidligere på aftenen.

Dertil kommer yderligere punkter, der handler om både kokain og cannabis.

Af sigtelsen fremgår det, at politiet standsede manden 2. januar ved 18-tiden i Prinsessegade ud for Christiania, hvor manden havde lidt over to gram kokain på sig, der var fordelt på syv salgsposer. Derfor mener politiet selvsagt, at stofferne var beregnet på videresalg.

Desuden sigtes han for at have solgt yderligere portioner kokain samme dag.

Hash og kokain

Manden sigtes yderligere for 13. december kort før midnat at have været i besiddelse af godt et halvt kilo hash og otte gram kokain, da han det pågældende tidspunkt blev anholdt i Pusher Street.

Både hash og kokain mener politiet var til videresalg, lyder det i sigtelsen.

Dagen efter ransagede politiet mandens hjem på det indre Amager, fremgår det af sigtelsen.

Her fandt politiet yderligere seks gram kokain samt 100 gram skunk.

Sidst, men ikke mindst, sigtes manden for forud for 13. december at have solgt 40 gram kokain til et større antal ukendte personer for godt 20.000 kr. Omtalte beløb fandt politiet ved ransagningen i mandens hjem.

Ved torsdagens grundlovsforhør erkendte den 23-årige sig skyldig i samtlige forhold.

Dog forklarede han, at han kun havde solgt 22 gram kokain for i alt 11.000 kr forud for 13. december. Resten af pengene var hans egne, forklarede han.

Yderligere ønskede han ikke at sige ved grundlovsforhøret.

Her blev han varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage.