Fængslet for skyderi i frisørsalon

To mænd på 29 og 34 år er varetægtsfængslet for drabet på 17-årig i frisørsalon i Rødovre

Retten i Glostrup har netop varetægtsfængslet de to anholdte mænd, der sigtes for drabet på en 17-årig bulgarsk statsborger i en frisørsalon i Rødovre 3. december, hvor også en 28-årig og en 15-årig blev såret af skud.

Det oplyser politiet på Københavns Vestegn. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen, der fortsætter.

De to mænd, der har relation til bandemiljøet, blev pågrebet i en koordineret anholdelsesaktion tirsdag.

De er begge sigtet for at have skudt og dræbt den 17-årige og for drabsforsøg på den 28-årige og den 15-årige, der blev ramt henholdsvis i halsen og i hånden i frisørsalonen Yomok. De sigtes også for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

- Retten besluttede, at de to mænd skal varetægtsfængsles i foreløbig fire uger, og nu fortsætter politiets efterforskning, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Det er fortsat politiets teori, at skyderiet i frisørsalonen hænger sammen med flere af de banderelaterede skudepisoder i december, hvor blandt andre medlemmer af NNV-banden har været mål.

Drabet i frisørsalonen skete, dagen efter at en 27-årig fra NNV-banden blev dræbt med et skud i ryggen på Nørrebrogade ved Sorgenfrigade. I den sag har politiet nu identificeret seks formodede gerningsmænd. Fem, muligvis alle seks, er varetægtsfængslet.

Senest blev to 20-årige mænd varetægtsfængslet onsdag i Københavns Dommervagt og sigtet for drabet på den 27-årige og drabsforsøget på en uidentificeret mand, som han var sammen med, og som undslap.

Ifølge sigtelserne blev der affyret fem skud med en Glock-pistol mod manden, der slap - formentlig uskadt - væk.