Fængslet for vanvidskørsel

Der skulle en 40 minutter lang biljagt og adskillige patruljevogne til, før en 19-årig mand fra Vig blev stoppet ved Slagelse søndag formiddag efter det, som politiet karakteriserer som vanvidskørsel.

– Eftersættelsen startede 10.03, og cirka 40 minutter senere fik man lavet en sandwich (patruljevogn foran og bagved, red.) og standset bilen, fortæller pressetalsmand hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Undervejs var bilisten ifølge politiet flere gange ved at påkøre andre bilister, som måtte undvige for at undgå sammenstød.

Manden blev sigtet for utallige færdselslovsovertrædelser og straffelovens regler om fareforvoldelse, og mandag blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 26. august.

To personer anholdt efter politijagt

Det var en borger, der anmeldte en bilist, der kørte hasarderet ad Holbækmotorvejen ved Gevninge i Roskilde mod øst, ligesom der var mistanke om, at han havde ramt flere andre bilister under kørslen. Hastigheden kom ifølge pressetalsmand Martin Bjerregaard op på mellem 120 og 170 kilometer i timen.

Ved udfletningen til Ballerup fik politiet kontakt og viste slikkepinden med ’STOP politiet’, men det fik ham kun til at sætte farten op. Ved Bjæverskov forsøgte en patrulje at overhale bilisten, men det mislykkedes, fordi bilisten var ved at påkøre patruljebilen forsætligt.

I bilen sad også en 20-årig medpassager fra Holbæk. Begge var ifølge politiet narkopåvirkede, hvorfor føreren også blev sigtet for narkokørsel, ligesom den 20-årige blev sigtet for at overtræde knivloven, fordi han er mistænkt for at have smidt en kniv ud af bilen under eftersættelsen.

Politiet vil gerne i kontakt med trafikanter, der er blevet ramt, generet eller har været i fare i forbindelse med den 19-åriges kørsel.

Bilen er beslaglagt med henblik på konfiskation.