Fængslet for vold på Samsø Festival

To mænd sigtet for vold på Samsø Festival er blevet varetægtsfængslet i fire uger

To mænd er efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus fredag blevet varetægtsfængslet.

De er sigtet for at have begået vold mod tre forskellige personer på Samsø Festival.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om en 20-årig mand fra København og en 18-årig mand fra Samsø.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Peter Hunniche, at der er tale om to forskellige episoder.

Den første episode fandt sted natten til fredag klokken 03.30, hvor den ene af de sigtede ifølge politiet slog en mand. Da en ven forsøgte at hjælpe, blev han også slået.

- Ham, der slår de to, bliver anholdt. Hans kammerat forsøger så på en eller anden måde at komme ind et sted, hvor han ikke må være. Her bliver han smidt væk, men han bliver aggressiv og slår vagten. Så bliver han også anholdt, fortæller vagtchefen.

- Ud over det er der en anden voldsepisode derovre, hvor de to sammen passer på signalementet.

De to mænd er foreløbigt blevet varetægtsfængslet i fire uger.