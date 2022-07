Fængslet for vold: Tog kvælertag

En kvinde blev stukket med en kniv. Hun blev udsat for kvælertag, så hun blev svimmel og blev sparket og slået blandt andet med knytnæve.

Sådan lød sigtelserne mod en 31-årig dansk mand, der i formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i København med krav om varetægtsfængsling.

Manden er sigtet for at have udsat en ekskæreste for groft nedværdigende, forulempende og krænkede adfærd, der var egnet til at styre hende og udsætte hende for negativ social kontrol, oplæste anklager Anders Larsson i dommervagten.

Volden er i følge sigtelsen begået i en periode fra januar sidste år og frem til juni i år.

En af sigtelserne lyder på, at han stak kvinden med en kniv fem gange i ansigtet, så hun fik blødende flænger på tværs af kinden, hvorefter han gav hende lussinger, så hun faldt ind i en rude.

I et andet tilfælde havde givet hende en række slag i ansigtet, så hun fik et blåt øje.

I juni blev hun på en metrostation også udsat for trusler, fremgik det af sigtelserne. Mens ekskærestens søn også hørte det, sagde den 31-årige i følge sigtelsen:

'Hvis du tager min søn fra mig, så tager jeg din'.

Da manden i går blev ført ind i retten, nægtede han sig skyldig i alle sigtelserne. Efter en lang samtale med sin forsvarer Jacob Kiil i enerum, oplyste forsvareren, at hans klient 'meget gerne ville afgive forklaring'.

Anklageren begærede dog om lukkede døre i forhold til sagens opklaring. Der er flere vidner, som kender parterne, som skal afhøres, og de skal ikke kende detaljerne i de forklaringer, som ville komme frem i retten fra den sigtede, men også i forhold til, hvad offeret har fortalt politiet.

Både manden og kvinden er desuden beskyttet af navneforbud.

Den 31-årige blev fængslet i 26 dage. Han har taget forbehold for om, han vil kære til landsretten.