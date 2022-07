Fængslet for voldtægt af 10-årig

Joe Biden har reageret på sagen, hvor den 10-årige offer måtte tage til en anden stat for at få foretaget en abort

En voldtægt af en pige på kun 10 år har bragt mere brænde til bålet i den allerede højspændte debat om abort i USA.

Pigen blev voldtaget i delstaten Ohio og blev gravid som følge heraf. Den nye lovgivning i Ohio gør, at man ikke kan få foretaget en abort i staten efter sjette graviditetsuge. Heller ikke hvis graviditeten er et resultat af incest eller, som i dette tilfælde, en voldtægt

Den 10-årige pige var seks uger og tre dage henne i graviditeten, og hun måtte derfor rejse til nabostaten Indiana for at få foretaget en abort.

27-årig tilstod

Den formodede gerningsmand hedder Gerson Fuentes, og han blev anholdt og fremstillet for retten onsdag. Her tilstod Fuentes, at han to gange har voldtaget den 10-årige pige.

Det skriver CNN.

27-årige Fuentes blev varetægtsfængslet og sigtet for voldtægt af et barn under 13 år efter retsmødet. Hvis han bliver dømt i sagen, risikerer han at sidde i fængsel resten af sit liv.

Den rystende voldtægtssag kommer i kølvandet på, at den amerikanske abortlov nu bestemmes af de enkelte stater.

Det er sket efter den amerikanske højesteret omstødte den knap 50 år gamle afgørelse Roe versus Wade.

Omgørelsen af Roe versus Wade førte til store markeringer. Abortmodstandere jublede, imens støtter af den frie abort demonstrerede i tusindvis. Her er det utilfredse støtter af den frie abort, der demonstrerer i Salt Lake City. Foto: Ritzau Scanpix

Løgn

Voldtægtssagens timing fik flere republikanere til at tvivle på historiens ægthed. Heriblandt Jim Jordan, der er medlem af kongressen for republikanerne og valgt i staten Ohio, hvor forbrydelsen fandt sted.

'Endnu en løgn. Nogen der er overrasket?,' skrev han på Twitter om sagen.

Præsident Joe Biden har også reageret.

- Prøv at forestil jer at være den lille pige. Kun 10 år gammel, skulle Joe Biden have sagt fortørnet ifølge Reuters.

Da det lokale politi meddelte, at man havde fanget gerningsmanden, valgte Jim Jordan at slette sit tweet.

Siden har han skrevet, at han håber Fuentes får den hårdest mulige straf.