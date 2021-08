Fængslet for voldtægt af teenager i skov

En 33-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Glostrup, sigtet for voldtægter mod en teenager, der blev begået i en skov på Københavns Vestegn.

Han er sigtet for i mindst fem tilfælde at have haft samleje med pigen under tvang og udnyttelse af sin psykiske overlegenhed.

Der er tale om såkaldt 'grooming', hvor manden har truffet pigen på nettet og overtalt hende til at sende fotos eller videoer af sig selv med seksuelt indhold.

Efterfølgende skal han brugt billedmaterialet til at presse pigen til at mødes med ham i skoven.

Sagen blev anmeldt for få dage siden, hvorefter Københavns Vestegns politi anholdt den 33-årige lørdag, efter at den forurettede pige var blevet videoafhørt.

Politiet ønsker ikke at oplyse alderen på pigen, men hun er mellem 12 og 15 år gammel.

- Den 33-årige nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære fængslingen til landsretten, oplyser anklager Robert Rafn, der betegner sagen som 'grov'.

Den 33-årige er sigtet for voldtægt efter den nye bestemmelse om manglende samtykke, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin psykiske overlegenhed og for 'andet seksuelt forhold end samleje', ved at have haft oralsex med pigen.

Grundlovsforhøret varede i cirka to timer, men fandt sted for lukkede døre, så den 33-åriges forklaring kendes ikke.