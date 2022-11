Fængslet for voldtægt: Optog overgrebet

Fredag blev en 29-årig mand idømt seks års ubetinget fængsel for at voldtage en 14-årig dreng og for et senere forsøg på at afpresse drengen til endnu et overgreb

Tilbage i februar indgav en 16-årig dreng en anmeldelse til Københavns Vestegns Politi.

Drengen påstod, at han var blevet forsøgt voldtaget af en 28-årig mand fra Ishøj, der ville presse drengen til et samleje.

Her kom det frem, at den 28-årige mand to år forinden ikke kun havde forsøgt, men havde voldtaget drengen, da han han blot var 14. Manden havde optaget overgrebet og forsøgte at afpresse den nu 16-årige teenager til at indvillige i seksuelt samvær med manden ved at true offeret med videoens indhold.



Mistænkte i flyverskjul

Københavns Vestegns Politi gik på daværende tidspunkt straks ind i sagen og ransagede hjemmet hos den 28-årige mistænkte fra Ishøj med henblik på at anholde den mistænkte. Manden var dog ikke til at opspore. Men i marts anholdt politiet manden og varetægtsfængslede ham.

'Det har krævet et stort personligt mod af offeret at modstå en truende voksen mands afpresning, anmelde ham til politiet og stille op i retten. Men det er det helt rigtige at gøre, og retssystemet reagerede prompte og har nu givet gerningsmanden en længere fængselsstraf,' siger anklageren i sagen Bjarke Moe Enevoldsen i politiets pressemeddelse.

Fredag faldt der dom i sagen. Ved Retten i Glostrup blev den nu 29-årige mand fra Ishøj idømt seks års fængsel for voldtægt og forsøg på voldtægt. Den dømte nægtede sig skyldig og ankede dommen på stedet.