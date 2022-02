Fængslet for voldtægt på vandpibecafé

Voldtog kvinde på et toilet, mens to andre mænd forhindrede hende i at slippe væk, mener politiet

En 24-årig mand er i dag, fredag, i Københavns dommervagt blevet fremstillet og sigtet for voldtægt.

Han nægter sig skyldig. Manden har ifølge Ekstra Bladets oplysninger status af at være statsløs.

I forvejen er to andre fængslet i sagen.

Sigtelsen beskriver, hvordan det seksuelle overgreb udspandt sig på et toilet på en vandpibecafé, der ligger i København.

Overgrebet fandt ifølge sigtelsen sted ved syv-tiden om morgenen 21. november i fjor.

Den 24-årige, der blev fremstillet i dag, menes at være manden, der begik selve voldtægten, mens de to andre hjalp til ved at forhindre kvinden i at flygte.

Sigtelsen beskriver, hvordan det kvindelige offer flere råbte 'no' og forsøgte at gøre modstand.

Ved dagens retsmøde blev den 24-årige varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage.