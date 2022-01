Fængslet: Forsøgte voldtægt på plejecenter

En 60-årig mand er i dag blevet varetægstfængslet i en sag om voldtægtsforsøg. Manden nægter sig skyldig, men ville gerne udtale sig.

Retsmødet blev dog holdt for lukkede døre, hvorfor hans forklaring ikke kom frem ved retsmødets åbne del.

Konkret sigtes manden for voldtægtsforsøg begået 4. januar omkring kl. 20 på et plejecenter i København. Her skaffede den 60-årige ifølge sigtelsen sig adgang til offerets værelse, hvorefter han forsøgte at voldtage kvinden.

Ifølge sigtelsen mislykkedes det, da personale på stedet opdagede forbrydelsen.

Ved torsdagens retsmøde blev manden varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage.