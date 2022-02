Fængslet: Her er voldstiltalen mod tidligere topmodel

Ifølge politiet overfaldt Malkit Singh sin ven på åben gade i København, inden han søndag blev varetægtsfængslet for at true selvsamme ven med mere vold

Det var et voldeligt overfald på åben gade ved højlys dag, der angiveligt gik forud for, at jetsetter og modedesigner Malkit Singh søndag blev sigtet for trusler og varetægtsfængslet i to uger.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af en aktindsigt i anklageskriftet mod den 49-årige Malkit Singh.

Her fremgår det, at han er tiltalt for at udøve vold mod sin tidligere bedste ven, som han også har drevet virksomhed med, lidt før middag 22. november i år i Vognmagergade i København.

Sparkede offer på jorden

Ifølge tiltalen tog Malkit Singh fat om halsen på vennen, som han skubbede ned på jorden, inden han satte han sig oven på ham og pressede en bærbar computer mod halsen på ham.

Efterfølgende skulle han ifølge anklageskriftet have sparket vennen flere gange, mens han stadig lå på jorden.

Efter overfaldet blev den tidligere fotomodel anholdt og sigtet for vold, men der var på det tidspunkt ikke grundlag for at varetægtsfængsle den 49-årige, der i 1997 blev kåret til årets mand.

Siden har anklagemyndigheden valgt at rejse tiltale, og sagen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger berammet i nær fremtid. Det fremgår af anklageskriftet, at anklageren går efter en fængselsstraf.

Malkit Singhs forsvarsadvokat er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse om, hvordan den 49-årige forholder sig til sagen.

Malkit Singh til et velgørenhedsarrangement for Røde Kors. Foto: Jan Unger

'Du er færdig'

Sidste fredag, omkring to måneder efter episoden i Vognmagergade, mødtes de to så igen på en adresse i Indre By.

Her konfronterede Malkit Singh ifølge anklageren sin tidligere ven og forretningspartner med den forestående straffesag, mens han kom med trusler som 'du er færdig i København'.

Derfor blev han igen anholdt lørdag kl. 10.15, denne gang sigtet for trusler, inden han blev fremstillet i grundlovsforhør søndag.

Det fremgår af retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Nægter sig skyldig

Malkit Singh nægtede sig under retsmødet skyldig i at have fremsat truslerne eller omtalt retssagen og kom med en alternativ forklaring på, at de to var tørnet sammen.

Ifølge retsbogen fra søndag fandt dommeren dog alligevel, at der var begrundet mistanke om, at Malkit Singh var skyldig i sigtelsen mod ham, og at han på fri fod kunne finde på at opsøge andre vidner i voldssagen i et forsøg på at påvirke rettens gang.

Derfor valgte dommeren trods protester fra hans forsvarer at varetægtsfængsle den høje, bredskuldrede mand, der i mere end 20 år har været en del af den danske modebranche.

