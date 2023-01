Kevin Werner blev dømt til forvaring efter en retssag, der gav et usædvanligt billede ind i en ellers lukket verden. Ekstra Bladet har som de eneste talt med tidligere hooligan-leder, der nu sidder fængslet et hemmeligt sted

12. januar 2023 slår Østre Landsret dørene op for Kevin Werners anke i dommen mod ham. Den tidligere hooligan-leder blev i byretten idømt forvaring for en række voldsepisoder og seksuelle overgreb mod 15 unge mænd og en kvinde. Nu udtaler den fængslede sig for første gang til offentligheden.

Flere medier har forsøgt at få Kevin Werner i tale over telefonen fra arresten, men han har valgt kun at tale med Ekstra Bladet.