Fængslet i årevis: Nu er dansker endelig hjemme

Det var en tydeligt glad Dennis Christensen, der onsdag vendte hjem til dansk grund efter at have siddet fem år i fængsel i Rusland.

Det danske Jehovas vidne, der tirsdag blev løsladt, blev storsmilende mødt af familie og venner i Københavns Lufthavn. Han var iførte det fængselstøj, som han har haft på i Rusland - en mørkegrå dragt og tilhørende kasket.

Om påklædningen siger Dennis Christensen til DR:

- Jeg har intet at skamme mig over. Jeg skammer mig ikke over, hvem jeg er. Jeg skammer mig ikke over at have siddet i fængsel for min tro.

Dennis Christensen var fængslet for at fremme religiøs ekstremisme.

Omkring 20 familiemedlemmer og venner var mødt op i ankomstområdet for at tage imod Dennis Christensen. Og der blev både uddelt lange kram og klapsalver under den følelseslade hjemkomst.

- Nu glæder jeg mig til at høre, hvad I har lavet de sidste fem år, sagde en glad Dennis Christensen i lufthavnen til de fremmødte.

Dennis Christensen rejste hjem fra Rusland sammen med sin hustru, Irina.

Det danske Jehovas vidne blev anholdt i Rusland for præcis fem år siden - 25. maj 2017. Det skete under en bibellæsning med trosfæller.

Han blev i 2019 idømt seks års fængsel for at fremme religiøs ekstremisme. Men tirsdag blev han altså løsladt efter i alt fem år i russiske fængsler.

Straffen var den første af sin slags mod et Jehovas vidne i Rusland.

I 2017 erklærede landets højesteret trossamfundet for at være ekstremistisk.

Der har tidligere været håb om, at Dennis Christensen kunne løslades, før de seks år var afsonet. I sommeren 2020 godkendte en domstol i Rusland en anmodning fra ham om at blive løsladt før tid.

Den resterende fængselstid, som dengang var på 1 år og 11 måneder, kunne skiftes ud med en bøde på omkring 38.000 kroner.

Men myndighederne ankede afgørelsen, og dermed kom han ikke på fri fod i juli 2020, som han ellers havde udsigt til. I stedet skulle han vente næsten yderligere to år, før han altså tirsdag kunne løslades.

Dennis Christensen er født i 1972 i København af forældre, der ligeledes er Jehovas vidner. Han har været medlem af trossamfundet hele sit liv.