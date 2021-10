Fængslet i røverisag: - Han gav mig selv sit ur

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Det var pure opspind i en svært påvirket mands hoved, da han fredag morgen ringede til politiet og anmeldte, at han var blevet truet og berøvet.

Sådan lød det i hvert fald fra den sigtede, der lørdag ved middagstid blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have røvet en telefon, en pung, et sølvhalskæde samt et Rolex-ur til en anslået værdi på 90.000 kr.

Røveriet er ifølge sigtelsen sket på et ikke defineret tidspunkt i løbet af natten til fredag.

Den 27-årige sigtede nægter sig skyldig.

Den sigtede 27-årige var iført sorte jeans og sorte sneakers samt en hvid sweater med sort mønster. I hånden bar den unge, der har anden etnisk baggrund, et sort kasket.

Ville til prostitueret

Han var tydeligvis irriteret over situationen og gestikulerede voldsomt, imens han forklarede sig om sagen:

- De påstande, han kommer med, passer ikke. Det var ham selv, der gav mig halskæden og uret på, lød det fra den sigtede.

Han fortalte derefter, hvordan han kort efter midnat havde mødt den forurettede i sagen på værtshuset Old Irish. Her havde manden fortalt ham, at han havde mistet sin pung og sin taske.

Manden var fra Jylland og skulle lave forretninger i København, havde han forklaret den 27-årige.

Derfra gik det over stok og sten. Der blev drukket alkohol, sniffet en smule kokain samt suget en hel del lattergas, forklarede den 27-årige.

Blev mærkelig

Undervejs var den jyske mand blevet mere og mere mærkelig. Ved 9-tiden om morgenen var de endt på Enghave Plads. De forsøgte at få kontakt til nogle prostituerede, som de ville besøge, men inden da købte den 27-årige et par øl til dem begge i en kiosk.

Samtidig gik den jyske mand ind i en nærliggende café, hvor han lånte en telefon, ringede til politiet og anmeldte, at han var blevet berøvet under trusler med, at både han og hans familie ville blive slået ihjel, hvis ikke han udleverede sin halskæde.

En patrulje blev sendt til stedet, og imens var den 27-årige gået sin vej. Den jyske mand udpegede den 27-årige i den nærliggende Flensborggade, hvor han blev anholdt.

Den jyske mand forklarede efterfølgende til politiet, at han ganske rigtigt tilfældigt havde mødt den 27-årige, som han efterfølgende hang ud med.

Fandt uret på gaden

På et tidspunkt bad den 27-årige om at prøve hans ur, hvilket han gav ham lov til. Den 27-årige ville dog ikke give uret tilbage. Det ville han gøre senere.

Om halskæden forklarede han, at blev truet til at udlevere den.

Han valgte at fortsætte med at hænge ud med den 27-årige i håbet om, at han ville få sine ting tilbage. Til sidst kontaktede han så politiet.

Uret blev fundet på jorden i Broagergade, mens kæden fortsat hang om halsen på den 27-årige.

Ved lørdagens retsmøde fandt dommeren, at der var begrundet mistanke, og derfor blev den 27-årige varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage.